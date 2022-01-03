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اغتصبوا طفلة واستأصلوا عضوها التناسلي.. إعدام 5 متهمين بينهم سيدة

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الإثنين، 03-01-2022 04:16 م

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة بمحافظة الدقهلية اليوم، بإعدام 5 متهمين 4 ‏أشخاص، وسيدة بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي، لاتهامهم باختطاف والاعتداء الجنسي وقتل ‏الطفلة ( فاطمة إبراهيم مصطفى عبد الله أبوالعلا 10 سنوات)، والتي جرى العثور على جثتها ‏بالأراضي الزراعية بعد 15 يوما من اختفائها في أحد قرى الدقهلية.
كانت المباحث قد توصلت  أن وراء ‏ارتكاب الواقعة 3 أشقاء وصديقهم وزوجة أحدهم، والذين خطفوا الطفلة بنت ابن عمهم ‏واغتصبها أحدهم ثم استأصلوا أعضائها التناسلية لإخفاء معالم جريمتهم وألقوها بعد خنقها في ‏الأرض الزراعية جثة هامدة ومقيدة اليدين انتقاما من والدها وعمتها بسبب خلافهما على ملكية 8 ‏قراريط أرض زراعية‎ .‎
وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار فاروق ‏محمد فخري، والمستشار علي أحمد مشروط، والمستشار رامي منصور عباس، وأمانة سر أحمد ‏الحنفي.‏
وحكمت بإعدام كل من: (عبد الله أ.) ، 34 ‏سنة عامل زراعي وأشقائه ‏(جوده)، 38 عامًا،عامل زراعي، و‏(على‏)  40عامًا ‏وشهرته ‏(عزوز)، ومقيمون جميعا بقرية 20 النقعة،  ‏و‏(أحمد ا )‏،  20 سنه زوج ابنة شقيقة ‏المتهم الأول، ومقيم قرية 30 بصار ‏بالإضافة ‏(سمسمه خ. ف.‏)، ربة منزل، 19 عامًا، زوجة ‏المتهم الأول‎ ‎‏.‏
وتعود الواقعة إلى 30 ديسمبر 2018 عندما تلقى مركز شرطة الستاموني بلاغ من إبراهيم ‏مصطفى عبد الله أبو العلا 38 عامًا، عامل زراعي، وصاحب محل مبيدات زراعية ومقيم قرية ‏‏"20 النقعة"باختفاء ابنته فاطمة 10 سنوات، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي أثناء عودتها من ‏درس خصوصي بقرية "22 النقعة" ،واتهم والد الطفلة ابن عمه زوج شقيقته السابق ويدعى(عبد الله أ.)، 34 عامًا عامل زراعي ومقيم بذات العنوان أنه وراء اختطاف ابنته بسبب ‏الخلاف بينه وبينه طليقته «شقيقة المبلغ» على قطعة أرض مساحتها 8 قراريط  كان قد نقل ‏ملكيتها إليها ورفضت التنازل عنها له بعد الطلاق، وتم ضبطه وقتها ونفى قيامه باختطاف ‏الطفلة.‏

وعثر مزارع يوم 14 يناير 2019 أثناء توجهه لأرضه بقرية "21 النقعة"،علي جثة طفلة ‏وحولها عدد من الكلاب الضالة، وتبين  للباحث أنها للطفلة المختفية وعثر عليها مقيدة اليدين ‏وملقاه علي وجهها وتم استئصال أعضائها التناسلية بآلة حادة‎ .‎

وأكد التقرير المبدئي لتشريح الجثة أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط وأن سبب الوفاة ‏الخنق وأن الطفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة وهناك استئصال لأعضائها التناسلية لإخفاء ‏جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا ‏السائل في رحم الطفلة‎.‎
 

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