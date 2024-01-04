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"اعملوا فيديو وافضحوه".. طلب عاجل من بسمة وهبة على الهواء

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بسمة وهبة
الخميس، 04-01-2024 01:11 م



ناشدت الإعلامية بسمة وهبة، المواطنين بمعرفة المتسببين في مشكلاتهم وتقديم الشكاوى المناسبة ضدهم.
وأوضحت بسمة وهبة “يا ريت نعرف المشكلة دي سببها مين ونعمل فيديو ونشيره عشان نفضحه وبالتالي يعمل شغله”.
وأضافت “وهبة”، من خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور: “كل شخص لديه مسؤولية يجب أن يكون على قدرها، الشعب المصري يعاني، أتمنى أن يتحدث كل مواطن عن مشكلته، ومش كل حاجة نقول ياريس، هناك رئيس وزراء ووزراء ومسؤولين”.
بسمة وهبة: تحدثوا بشكل مباشر عن التاجر الذي يقوم بالنصب على المواطنين
وأردفت الإعلامية بسمة وهبة : “المسؤولون سبب ما نعانيه، تحدثوا بشكل مباشر عن التاجر الذي يقوم بالنصب على المواطنين وقدموا بلاغات للنائب العام ضد التجار الفاسدين، وأبلغوا عن المسؤولين الذين لا ينفذون الأعمال الموكلة إليهم”.
وتابعت بسمة وهبة : “النبتة التي زرعها الرئيس عبدالفتاح السيسي يجب أن تثمر ويجب أن نرى حصادا، وطالما لا نرى الحصاد فإن المسؤولين لا يعملون بالشكل الواجب ولا يهتمون بالمحصول، ومش كل ما هتحصل حاجة هنقول يا ريس، الرئيس الكبير لكن مينفعش يعمي كل حاجة”.

https://www.youtube.com/watch?v=VY563rQ1BVc&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

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