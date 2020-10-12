اعلانات هند القحطاني تثير الغضب ومطالب بإيقافها

الإثنين، 12-10-2020
09:42 ص
المصريون
أثارت
هند القحطاني
الجدل حولها كما أعتادت فعل ذلك دوماً، واثارة الجدل من جانبها قد
يكون متعمد وقد يكون غير متعمد ولكن جميع المؤشرات تؤكد انها تتعمد ذلك.
هند
القحطاني امرأة سعودية من قبيلة قحطان، وهي من أشهر القبائل في السعودية، وكانت
قبل سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعمل كمُعلمة، وسافرت إلى أمريكا من أجل
استكمال دراستها، وبعدها قررت ان تكون "بلوجرز" اي تقوم بالإعلان عن
منتجات عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.
ويعتبر
اخر واقعه لهند القحطاني
هي انتشار هاشتاج #إعلانات_هند_ القحطاني مع مطالبات بإيقاف
إعلاناتها التي تقدمها على مواقع السوشيال ميديا، وعدم ظهورها مرة اخرى، وبالطبع
هذا لم يأتي من فراغ، فقد ظهرت مؤخراً بملابسها الداخلية (قميص نوم لانجري) باللون
البرتقالي مع اظهار مفاتنها، بحجة الإعلان عن قميص النوم، وبالطبع واجهت شلالات من
الانتقادات اللاذعة لها ومطالبات بإيقاف هذه الإعلانات المسيئة للشعب السعودي.
ومن
جانبها ردت هند القحطاني
على تلك الانتقادات بأسلوب دعا كثيرون للتأكيد على
إيقافها نهائيا، وجاء ردها كالتالي" أنا أمس تعرضت لبعض الانتقادات.. لكن
اللي أبغى أقوله إن اللانجيري تسويق مثل أي تسويق ثاني.. وهو منتج مثل أي منتج في
العالم، وأنا كنت حريصة أقدم لكم أفخر شيء.. وأنتي تستحقين أن يكون عندك منه قطعة
لأنه الأفخر في العالم ، اللانجيري مناسب إنه يقدم كهدية مليئة بالأنوثة يعني ممكن
تقدمي هدية لصديقتك المخطوبة أو هتتزوج.. وأنا ٣٠٪ من متابعيني رجال، قدم لزوجتك
هدية فاخرة منه”.