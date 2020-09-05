اعتقال جندي مزق كمامة رجل أثناء تصوير نقطة مرور

السبت، 05-09-2020
06:32 م
فتحي مجدي
ألقي القبض على جندي
بولاية تينيسي الأمريكية
، بعد أن مزق قناع وجه رجل أثناء مواجهة مصورة.
واحتجز تروبر هارفي بريجز (52 عامًا) في 10 أغسطس من قبل مكتب شرطة مقاطعة ديفيدسون، بتهمة بالاعتداء، قبل الإفراج عنه بكفالة بقيمة 1000 دولار.
والتقطت الكاميرا بريجز وهو يخلع قناع أندرو جولدن، الذي يدعي أنه كان يحاول تصوير نقطة مرور في الوقت الذي اقترب منه الشرطي.
أفادت قناة (WKRN) التليفزيونية المحلية، أنه تم طرد بريجز، وهو محارب قديم يبلغ من العمر 22 عامًا في دورية الطرق السريعة في تينيسي في 14 أغسطس بتهمة "السلوك غير المهني" بعد أن نشر جولدن مقطع الفيديو على موقع "فيسبوك".
وفي الفيديو، يسمع بريجز وهو يصرخ خارج الكاميرا على جولدن. والذي أجابه: "أنا أصور وأنا على رصيف عام". بينما يوجه بريجز تحذيرًا لجولدن لشتمه بينما يكرر جولدن أنه على رصيف عام.
وبينما يواصل الاثنان الصراخ على بعضهما البعض، يمشي بريجز ويحذر جولدن من "إعاقة" الضباط الذين يوقفون حركة المرور، ليرد الأخير: "أنا لا أعيقهم!" الذهبي يستجيب".
ومن ثم ابتعد بريجز عن جولدن قليلاً. لكن الجندي كرر تحذيره له: "لا تمنعهم، هل تفهم؟"، بعد أن وجه جولدن كاميرته نحو بطاقة هوية بريجز، قام الأخير بتمزيق قناع وجهه وألقاه على الأرض.
أفادت صحيفة "ميامي هيرالد" أن إدارة السلامة والأمن الداخلي بولاية تينيسي أجرت تحقيقًا داخليًا، ووجدت أن بيرجز انتهك سياستها.
https://nypost.com/2020/09/04/tennessee-trooper-arrested-after-allegedly-ripping-mans-mask-off-on-camera/