الإثنين 29 يوليه 2024
توقيت مصر 06:35 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار عاجل من النيابة ضد الزوجة المعتدية على حماتها بالشرقية

ممنوع النزول نهائياً.. قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بشأن هذه الشواطئ

الجنازة انقلبت زغاريد.. تفاصيل عودة الحاجة "عواطف" من الموت قبل لحظات من دفنها

بعد استبعادها من الأوليمبياد.. اتحاد الملاكمة يكشف سبب زيادة وزن يمنى عياد 700 جرام

بيان من الداخلية بعد إلقاء فتاة نفسها من سيارة أجرة بعد تحرش السائق بها

بالصور.. كيف ظهرت شقيقة أمير قطر في افتتاح أولمبياد باريس؟

صدمة وحزن بعد مصرع عروس أسفل العقار المنهار بالمحلة الكبرى

وفاة فنان شعبي بالأقصر تنبأ بوفاته وبكى على المسرح

اعتزلت وارتدت الحجاب منذ 30 عاماً.. من هي الفنانة سوزان عطية التي تصدرت الترند؟

تامر أمين ينفعل بسبب ما فعلته جماهير الزمالك مع "الشيبي": بتحبوا على أيه؟

اعتزلت وارتدت الحجاب منذ 30 عاماً.. من هي الفنانة سوزان عطية التي تصدرت الترند؟

Capture
ا
الأحد، 28-07-2024 11:01 ص

 

تصدر اسم المطربة المعتزلة سوزان عطية الترند على موقع التغريدات القصيرة "أكس" حاليًا وتويتر سابقاً، بعد 32 عامًا على اعتزالها الغناء تقريبًا.

وتداول نشطاء على مواقع "اكس"، مقطع فيديو للمطربة المعتزلة سوزان عطية، من أغنية "اتحداك"، وهي من أشهر الأغاني التي قدمتها المطربة المعتزلة.

تساءل العديد من المتابعين عن هوية المطربة التي تغني الأغنية، بينما يعلم كثيرين من هي سوزان عطية رغم اعتزالها وتمنوا أنها لم تعتزل، وأن الفن خسرها بعد اعتزالها.

وكان آخر ظهور للمطربة المعتزلة سوزان عطية، في حفل زفاف ابنتها والذي أحيته الفنانة لطيفة.

 

من هي المطربة المعتزلة سوزان عطية؟

سوزان عطية من مطربي جيل الثمانينات والتسعينيات، تحجبت واعتزلت الفن عام 1992، قدمت أكثر من 600 أغنية أشهرهم: اتحداك، إعترافي، شايف غرامك، صعبان عليا، مستغربين، ليلة في العمر، موافقة، زى ما أنت والله يا طير.

ولدت سوزان عطية لعائلة فنية، حيث إن والدها المطرب الشعبي عطية إسماعيل، ووالدتها المطربة الشعبية فاطمة سرحان، كما أها متزوجة من الفنان هشام العربي.

 

ماذا قالت لطيفة عن سوزان عطية وزوجها؟

في عام 2015 نشرت المطربة لطيفة صورا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اثناء حضورها حفل زفاف نجلة الفنانة التونسية المعتزلة سوزان عطية و الفنان هشام العربى.

وعلقت لطيفة على الصور قائلة : "الف مبروك لحبايبي الفنان هشام العربي وحرمه الفنانة الكبيرة المعتزلة سوزان عطية، فرح ابنتهما هاجر وعريسها محمد ربنا يسعدهم".

وتألقت لطيفة خلال الحفل الذى قدمت من خلاله عددا من الاغانى المبهجة والتى تتناسب مع طبيعة المناسبة.


إقرأ ايضا

2024-638574358364166774-416

قرار عاجل من النيابة ضد الزوجة المعتدية على حماتها بالشرقية

2023_2_22_18_32_32_796

ممنوع النزول نهائياً.. قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بشأن هذه الشواطئ

هن

الجنازة انقلبت زغاريد.. تفاصيل عودة الحاجة "عواطف" من الموت قبل لحظات من دفنها

أخبار متعلقة

Capture

تخلت عن الحجاب.. فنانة شهيرة تصدم الجمهور بصور فاضحة

Capture

حورية فرغلي: نفسي اتجوز ويكون عندي أطفال

669f457042360438cd4ba811

سلمى أبوضيف تحتفل بزواجها بطقوس غريبة أثارت الجدل

Capture

مطرب مهرجانات شهير يعلن الاعتزال: نفسي احذف الأغاني وربنا يسامحني

x240

"مكنتش في حضن عادل إمام.. ونفسي يفتحوا باب الجهاد لفلسطين"