اعتزلت وارتدت الحجاب منذ 30 عاماً.. من هي الفنانة سوزان عطية التي تصدرت الترند؟

تصدر اسم المطربة المعتزلة سوزان عطية الترند على موقع التغريدات القصيرة "أكس" حاليًا وتويتر سابقاً، بعد 32 عامًا على اعتزالها الغناء تقريبًا.

وتداول نشطاء على مواقع "اكس"، مقطع فيديو للمطربة المعتزلة سوزان عطية، من أغنية "اتحداك"، وهي من أشهر الأغاني التي قدمتها المطربة المعتزلة.

تساءل العديد من المتابعين عن هوية المطربة التي تغني الأغنية، بينما يعلم كثيرين من هي سوزان عطية رغم اعتزالها وتمنوا أنها لم تعتزل، وأن الفن خسرها بعد اعتزالها.

وكان آخر ظهور للمطربة المعتزلة سوزان عطية، في حفل زفاف ابنتها والذي أحيته الفنانة لطيفة.

من هي المطربة المعتزلة سوزان عطية؟

سوزان عطية من مطربي جيل الثمانينات والتسعينيات، تحجبت واعتزلت الفن عام 1992، قدمت أكثر من 600 أغنية أشهرهم: اتحداك، إعترافي، شايف غرامك، صعبان عليا، مستغربين، ليلة في العمر، موافقة، زى ما أنت والله يا طير.

ولدت سوزان عطية لعائلة فنية، حيث إن والدها المطرب الشعبي عطية إسماعيل، ووالدتها المطربة الشعبية فاطمة سرحان، كما أها متزوجة من الفنان هشام العربي.

ماذا قالت لطيفة عن سوزان عطية وزوجها؟

في عام 2015 نشرت المطربة لطيفة صورا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اثناء حضورها حفل زفاف نجلة الفنانة التونسية المعتزلة سوزان عطية و الفنان هشام العربى.

وعلقت لطيفة على الصور قائلة : "الف مبروك لحبايبي الفنان هشام العربي وحرمه الفنانة الكبيرة المعتزلة سوزان عطية، فرح ابنتهما هاجر وعريسها محمد ربنا يسعدهم".

وتألقت لطيفة خلال الحفل الذى قدمت من خلاله عددا من الاغانى المبهجة والتى تتناسب مع طبيعة المناسبة.





