الخميس 08 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لهذه الأسباب .. محمد صلاح ينقذ رجل بلا مأوى

اعتراف صادم لـ"صابر محمد" يوقف تنفيذ الحكم لحظة إعدامه

بالمايوه.. صورة نادرة للرئيس السادات

شاهد.. ظهور تمساح ضخم في بحر شبين يثير الرعب

مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك بشرط

البحوث الفلكية ترد على "دخول مصر حزام الزلازل"

صديق منصور الرقيبة يفجر مفاجأة عن اعتزاله

ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في المملكة اليوم

أضعف 10 جوازات سفر في العالم نصفهم لدول عربية

تفاصيل مثيرة في فيديوهات "عنتيل الجيزة" مع 16 سيدة

صور..

اعتراف صادم لـ"صابر محمد" يوقف تنفيذ الحكم لحظة إعدامه

5f7f0ab74236044eb2601723
المتهم
 
الخميس، 08-10-2020 05:01 م محمد فضل


نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم الإعدام على متهم يدعى "صابر محمد"، وذلك بعد 10 شهور من وقف تنفيذ حكم بإعدامه قبل 10 شهور بعد اعترافه بجريمة جديدة.
وقالت صحيفة "الوطن"، فإن المتهم لحظة إعدامه العام الماضي داخل أسوار سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بدا مترددا في قول شىء ما، ما دفع مأمور السجن للمبادرة بسؤاله عما إذا كانت لديه أي طلبات، ليجيب صابر "نعم".
وأوقف جوابه تنفيذ حكم الإعدام لمدة 10 أشهر بقي فيها على قيد الحياة، قبل أن يتم تنفيذه صباح اليوم.
واعترف بارتكاب جريمة قتل أخرى تعود لـ8 سنوات مضت، عندما قتل سيدة تدعى "فكيهة" لسرقة مصوغاتها من داخل شقتها في البحيرة وتم قيد القضية ضد مجهول، وأقر بارتكابه الجريمة وروى تفاصيلها، ليتم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحقه بتهمة قتل صاحب محل مصوغات بمنطقة المنتزه بالإسكندرية.
وفتحت النيابة تحقيقا موسعا مع صابر، واصطحبته إلى مركز كفر الدوار، حيث مسرح الجريمة، لتمثيل كيفية ارتكابها، وتبين أن تلك القضية، وقعت أحداثها عام 2011، وبالتحديد يوم الأربعاء، الموافق 16 نوفمبر عام 2011.
يذكر أن القضية الأولى لصابر محمد، التي صدر فيها حكم بالإعدام واجب النفاذ، وتم إيقافه بسبب اعترافه بقتل فكيهة هي قضية قتل جواهرجي وسرقة مصوغاته بمنطقة المنتزة ثان بالإسكندرية، وترجع إلى عام 2012 في القضية رقم 38938 لسنة 2012 جنايات المنتزة ثان.


 

إقرأ ايضا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعلن وفاة 19 مليون طفل حول العالم

محمد صلاج

لهذه الأسباب .. محمد صلاح ينقذ رجل بلا مأوى

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

بيان عاجل من الصحة بشأن بدء الدراسة وسط كورونا

أخبار متعلقة

8202020203743491704215

عروس القليوبية.. اعترفت له بالحقيقة الصادمة ثم قتلته أثناء نومه

5c78d6597c3a8c026316605d27423981

صدمة.. عريس يقتل عروسه في حفل الزفاف أمام المعازيم والسبب !

pascale-ferrier-38

تفاصيل محاكمة المتهمة بمحاولة قتل «ترامب» بمادة «الريسين»

images

تهز دولة عربية.. يقتل شقيقه بوجود والده والسبب صادم

الروهينجا

جنديان من ميانمار يكشفان تفاصيل مروعة ضد الروهينجا