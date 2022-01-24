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اعتراف خطير لأحد المتهمين في قضية "فساد وزارة الصحة"

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اعتراف خطير لأحد المتهمين في قضية "فساد وزارة الصحة"

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الإثنين، 24-01-2022 11:15 ص

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة لجلسة 31 يناير لسماع الشهود.
وأنكر المتهم محمد عبد المجيد أمام محكمة جنايات القاهرة جميع الاتهامات المنسوبة له في قضية رشوة مسؤولين بوزارة الصحة، فيما أدلى المتهم حسام الدين فودة، باعتراف خطير، حيث أكد أنه توسط في تقديم رشوة في القضية محل الاتهام، متمسكاً بجميع أقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
 

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