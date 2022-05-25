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اعترافات قاتل زوجته: وضعت هاتف على الثلاجة فصدمت بما حدث بينها وبين عشيقها في المطبخ

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الأربعاء، 25-05-2022 11:22 ص
كشف موظف في وزارة العدل، عن التفاصيل والدوافع التي جعلته يقتل زوجته، مؤكدا أنه شك في سلوكها وأن هناك علاقات غير شرعية تربطها برجال غرباء.

وقال إنه صنع مكيدة لها بأن وضع هاتفا أعلى الثلاجة وشغل برنامج التسجيل ثم ربط التسجيل بهاتفه، وفقا لموقع "القاهرة ٢٤".

وأوضح أنه سمع في التسجيل زوجته وهي تحادث أحد الأشخاص، وتبين من حديثها وجود علاقة غرامية بينهما.

وأشار إلى أنه استأذن من مديره بالعمل، وعاد إلى منزله واصطحب معه الأطفال إلى منزل والدته، وأودعهم إياها، وعاد إلى شقته حيث توجد زوجته المجني عليها.

وأضاف أنه استل سكينًا، وأقدم على طعنها حتى فارقت الحياة، وتركها جثة هامدة تحيط بها الدماء من كل جانب، وتوجه إلى قسم شرطة أبو النمرس، واعترف بجريمته.

يذكر أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مسكن المتهم والمجني عليها في أبو النمرس، وتبين العثور على جثة لسيدة في عقدها الرابع مطعونة في منطقة البطن، وسط بركة من الدماء، وتم نقل جسد السيدة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على المتهمة.
 

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