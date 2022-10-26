اعترافات صادمة لمدرس مصري اغتصب ٥٠ طفلاً في الكويت وكاميرا مراقبة كشفت الجريمة

الأربعاء، 26-10-2022
10:09 ص
كشفت تحقيقات النيابة العامة الكويت
ية، عن جنسية مدرس التربية الإسلامية، الذي ارتكب جرائم تحرش جنسي بالأطفال بأحد مدارس محافظة الجهراء بالكويت
، مؤكدة أنه مصريًا وفقًا لما نُشر بصحيفة الراي الكويت
ية.
القبض على المتحرش
وتمكن رجال مباحث قطاع الأمن الجنائي الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة البحث والتحري في محافظة الفروانية، من ضبط المتحرش، الذي اعترف خلال التحقيق معه، بالاغتصاب والتحرش بأكثر من 50 طفلاً، كما أرشد رجال المباحث عن المواقع التي اعتدى فيها على الأطفال وأنه كان يُمارس هذا العمل طوال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وأنه كان يهدد الأطفال بالقتل إذا ما أبلغوا أسرهم.
بلاغ من باكستاني
وتلقت رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الفروانية، بلاغاً من وافد باكستاني أفاد بتعرض ابنه البالغ من العمر 8 سنوات للاعتداء الجنسي أثناء توجهه إلى إحدى البقالات، وناقشوا والد الطفل الذي أحضر لهم أيضاً ملابس الطفل وبدا عليها التعرض لملوثات ذكورية.
كاميرات المراقبة
وتوجه رجال المباحث، إلى موقع تعرض الطفل للتحرش واستعانوا بكاميرات المراقبة الموجودة في المحلات والبنايات السكنية والتي أرشدتهم إلى قضية تحرش أخرى عندما أظهرت الكاميرات المتهم وهو يعتدي على أحد الأطفال.