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فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
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اعتداء وضرب وخدش حياء بحق شرطيتين في دولة خليجية
أرشيفية
الجمعة، 16-04-2021
09:15 م
الطيب حسين
شهدت الإمارات واقعة مؤسفة، إثر اعتداء سيدة على شرطيتين بالسباب والضرب.
وتقدمت الشرطيتان اللتان تعملان بإمارة الفجيرة في دولة الإمارات ببلاغ ضد السيدة ذات الجنسية الخليجية.
وتعدت السيدة عليهما بالضرب والسباب بألفاظ تخدش شرفهما، أثناء تأدية وظيفتهما.
وأنكرت المتهمة أمام محكمة الفجيرة التهم المنسوبة إليها، فقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية.
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الامارات
خدش حياء
اعتداء وضرب
بحق شرطيتين
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