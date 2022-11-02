اعتداء وحشي على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للعناية المركزة في حالة حرجة

الأربعاء، 02-11-2022
09:15 ص
تكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان من جهودها، لضبط رجل وامرأة تعديا
بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية، داخل مسكنها، ما أدى إلى اصابتها بارتجاج في
المخ، وتم نقلها إلى المستشفى العام في حالة خطيرة.
تعرضت الإعلامية إيمي شلباية، مقدمة برنامج من كل بلد أكلة ومطبخ بالهنا،
على القنوات الفضائية المصرية، للاعتداء
على يد شخص وزوجته داخل شقتها بمدينة
حلوان بالقاهرة، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.
ونشرت ابنة الإعلامية إيمي شلباية؛ مقطع فيديو على صفحة والدتها الشخصية،
ظهرت فيه الإعلامية ملقاة بلا حراك على سرير غرفة العناية المركزة داخل أحد
المستشفيات.
تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، باستقبال سيدة مصابة
بكدمات على رأسها ويشتبه إصابتها بارتجاج في المخ، وتم وضعها تحت الملاحظة بغرفة
الرعاية المركزة لمدة 24 ساعة، جراء إعتداء شخصين عليها.
انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المصابة هي إعلامية
شهيرة، حيث تعدى عليها رجل وزوجته مستخدمين آلة حادة داخل مسكنها بمدينة حلوان، ما
نتج عنه إصابتها بارتجاج بالمخ وإصابات بالغة بسبب وجود خلافات بينهم، ويكثف رجال
المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.
وأشارت التحريات الأولية إلى وجود خلافات عائلية بين الطرفين، وقيام
المتهمين أثناء معاتبة الإعلامية إيمي شلباية، بالتعدي عليها بآلة حادة في منطقة
الرأس، ما أدى لإصابتها بارتجاج في المخ.