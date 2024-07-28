اعتداء بالضرب.. النيابة تستدعي محمد سامي في واقعة الخناقة





تستمع نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار ايهاب العوضي، لـ المخرج محمد سامي بعد استدعائه لسماع أقواله في اتهامه بالتعدي بالضرب على مدير مركز صيانة سيارات بسبب سيارته المرسيدس.

وحددت النيابة جلسة غدا الإثنين لسماع اقوال المخرج محمد سامي باعتباره متهم بالتعدي على مدير المركز وأيضا باعتباره مجني عليه في اتهامه للمركز باتلاف سيارته، كما استدعت النيابة أيضا مدير أعماله يدعى كريم باعتباره شاهد على الواقعة وهو من تدخل لفض المشاجرة بين سامي ومدير المركز.

وفرغت النيابة كاميرا مراقبة لبيان ملابسات الواقعة وأسفر التفريغ عن ان كاميرا المراقبة لم ترصد الواقعة بالكامل فطلبت النيابة تفريغ باقي الكاميرات.

وأخلت نيابة الشيخ زايد سبيل مدير مركز صيانة سيارات شهير بعد الاستماع لاقواله في مشاجرته مع المخرج محمد سامي بضمان محل اقامته.

واستمعت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول و ثان الشيخ زايد لاقوال مدير مركز صيانة السيارات في شقين الاول باعتباره مجني عليه، حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب واحداث عدة اصابات به وقدم تقريرا طبيا يفيد ما لحق به من اصابات.

والشق الثاني استمعت النيابة لاقوال مدير المركز كمتهم بعدما اتهمه المخرج محمد سامي باتلاف سيارته والتعدي عليه بالسب والشتم.

وحرر المخرج محمد سامي محضرا ضد مركز صيانة سيارات يتهمه باتلاف سيارته المرسيدس والسب والشتم بينما حرر مدير مركز صيانة السيارات محضرا ضد المخرج محمد سامي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب واحداث عدة اصابات به وسبه وشتمه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد ان المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها.

وأضافت التحقيقات أن المخرج محمد سامي ترك سيارته عدة ايام لدى مركز الصيانة وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في "عتبة السيارة" اضافة لوجود اتربة اسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز فاعترض على اتلاف سيارته واحداث خدوش بها فاخبره المركز ان الخدوش قديمة وانه تسلم السيارة بها ما ادى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.