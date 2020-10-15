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اطمئنوا.. بشرى سارة من الصحة العالمية عن "كورونا"

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بشرى سارة من الصحة العالمية عن "كورونا"
 
الخميس، 15-10-2020 07:59 م

زفت منظمة الصحة العالمية بشرى سارة اليوم الخميس بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرة الطوارئ الإقليمية في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي دوريت نيتسان، إن أنواع وأشكال فيروس كورونا تظهر أنه لا توجد موجة ثانية من الوباء.

وتابعت في مؤتمر صحفي بعنوان “وباء 2020: التحديات والحلول والعواقب”، أن هناك دولًا تشهد حاليًّا زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن هناك أيضًا دول تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات.


وأضافت أن المنظمة تنظر إلى هذا الوضع على أساس يومي، وتدرس الوضع في البلدان التي يوجد فيها انخفاض في عدد الإصابات.

وبيّنت مديرة الطوارئ أن الكثيرين لا يدركون أن “كوفيد – 19” مرض خطير للغاية؛ بسبب حقيقة أن 5 في المئة فقط من المصابين به كانوا بحالة حرجة، ولكن هؤلاء الخمسة في المئة يعانون بشدة وحياتهم في خطر.

 

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