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اصطدم بعمود.. وفاة محافظ بورسعيد السابق داخل مجلس الشيوخ

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النائب مصطفى كامل
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الإثنين، 26-12-2022 09:45 ص

 

توفي النائب مصطفى كامل رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ومحافظ بورسعيد الأسبق، بعدما تعرض للاصطدام بعمود داخل حرم المجلس، وتعرضه لغيبوبة سكر، قبل نقله إلى المستشفى.

ونعى أعضاء مجلس الشيوخ النائب الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة، ومثنين على ما قدمه من خدمات للوطن.

وكان مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

 وقال عبدالرازق اعلن موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون وعلي الامانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مرجعة مشروع القانون لغويا وصياغيا.

 

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