الخميس 28 يوليه 2022
توقيت مصر 00:16 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

رغم ضربه وتمزيق ملابسه.. انتقادات لرجل تشاجر مع آخرين ومعه زوجته وطفله بالسعودية

مرتضى منصور يعتذر لـ «إمح الدولي» على الهواء

استدرجت صديقتها وجعلت زوجها يصورها في أوضاع مخلة ويضع شطة لها في مكان حساس

أول رد رسمي من كلية الزراعة على بحث أثبت وجود لحوم حمير في البرجر واللانشون

لامس مناطق حساسة منها.. الحكم على متحرش اتوبيس التجمع الخامس

فريد الديب: لن أترافع عن محمد عادل وسأقوم بهذا الأمر فقط

شاهد.. مقتل معلمة فلسطينية بالرصاص أمام أطفالها

نيللي كريم: «أصبت بسرطان في الوجه وشيلت حتة من ودني»

الخطيب يعلن 4 قرارات نارية ردًا على حذف فيديو سيد عبدالحفيظ وإساءة مرتضى منصور

ADS
 

اشتهرت بالتعري.. مقتل اليوتيوبر دانا العتيبي على يد زوجها الأمريكي (صور)

من-هي-دانه-العتيبي-ويكيبيديا
دانا العتيبي
Native
Teads
الإثنين، 25-07-2022 12:58 م


قتلت اليوتيوبر الأمريكية من أصل سعودي دانا العتيبي، على يد زوجها الجندي في مشاة البحرية الأمريكية، وهي حامل في شهرها الثالث.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز"، عن شرطة هونولولو، قولها، إن عددا من السائقين شاهدوا دانا العتيبي البالغة من العمر 27 عاما تتعرض للطعن عدة مرات، الأربعاء الماضي، من قبل زوجها السابق على الطريق السريع H-3، في هاواي الأمريكية.


وحسب الإعلام الأمريكي، فإن الضحية والجاني كانا يعانيان في الآونة الأخيرة من مشاكل زوجية، وفي وقت وقوع الحادث، كانا يتشاجران قبل أن يطعنها عدة مرات مما تسبب في جروحها القاتلة.

وفر الجاني إلى الغابة بعد أن حاول عدد من الأشخاص التدخل وتقديم المساعدة للعتيبي، ولاحقت الشرطة الزوج وعند اقترابها منه طعن نفسه بالسكين وتم نقله إلى المستشفى.

ودانا العتيبي هي أمريكية سعودية حيث أن والدها سعودي من مدينة الرياض كما تروي في مقاطعها لكنها تؤكد أنها لم تكن لها صلة بوالدها منذ كانت طفلة في العاشرة من عمرها.
وفي المقطع تقول دانا العتيبي إن والدها أراد تربيتها تربية إسلامية محافظة لكن والدتها وهي كولومبية رفضت ذلك ليتركها الوالد وينقطع عنهما منذ ذلك الحين.


وتضيف أنها بعد ذلك ربتها والدتها المسيحية حيث ترعرعت في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقدم العتيبي، محتوى مرئيا باللغة الإنجليزية، وتحظى مقاطع الفيديو الخاصة بها، بآلاف المشاهدات.
وتحتوي فيديوهاتها، على مشاهد عري، وتظهر في بعضها وهي تردد أغان تتضمن مصطلحات خادشة.


 

إقرأ ايضا

download

رغم ضربه وتمزيق ملابسه.. انتقادات لرجل تشاجر مع آخرين ومعه زوجته وطفله بالسعودية

554

جعلت زوجها يضع «شطة» في مكان حساس لصديقتها بعد تجريدها من ملابسها والسبب صادم

image

أول رد رسمي من كلية الزراعة على بحث أثبت وجود لحوم حمير في البرجر واللانشون

أخبار متعلقة

download

سعودية شهيرة: والله ثم والله ما أتزوج عربي

Capture

التفاصيل الكاملة لمقتل صيدلي مصري على يد امرأة سعودية بالرصاص

maxresdefault

شقيقة أثير الحلوة تنشر صورتها على السرير: ادعولها