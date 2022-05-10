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اشتعال الحرب بين أصالة وفجر السعيد.. والأخيرة تكشف سبب كرهها الشديد لها

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الثلاثاء، 10-05-2022 10:20 ص
حدث سجالاً كلامياً بين الفنانة السورية أصالة والإعلامية الكويتية فجر السعيد بعدما شنت الأخيرة هجوم عنيف عليها.
وكانت فجر السعيد قد قالت خلال برنامج غبقة للفجر مع الإعلامية مي العيدان، أن لديها خلافا شخصيا مع أصالة حاليا،وقالت أنها إدعت وفاتها خلال مرضها الذي دخلت العناية المركزة على إثره قبل عامين.
وتابعت: "عندي خلاف شخصي مع أصالة حاليا، عندما كنت مريضة أصالة نشرت تغريدة طلبت فيها الدعاء وأعلنت وفاتي، ولم تكتفِ بإعلان وفاتي ولكنها أعلنت وفاتي على إثم وكأنني مسيئة وكأنها السيدة زينب".
وتحدثت السعيد عن موضوع حذف أصالة منشور إعلان وفاتها، بعدإتصال المستشفى التي كانت فجر تخضع للعلاج فيها.
وقالت فجر السعيد أثناء المقابة أنها لن تغفر لأصالة طيلة حياتها، بسبب ترويج شائعة وفاتها ووصف خاتمتها بالسيئة.
وتابع: "كل شيء ممكن تغفريه إلا الشماتة، خاصة يا أصالة أنك تعرضت للشلل وضاعت بلدك وتم طردك من بلدك ومريتي بمشاكل عديدة".
وردت أصالة على فجر السعيد بطريقة غير مباشرة كما اعتبر المتابعون من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي وكتبت:"اللي على راسه بطحه وزعل مفكّر ماشملته بأغنيتي شكراً بصحّح له وشكراً حتى للّي مابيعضّ لو ماعوّيتوا ماكنت أنا كلّ هالسنين موجوده".
كما وكانت أصالة قد شاركت منشور لـ عادل علي بن علي كتب فيه:"عند كل درجة من درجات النجاح ستجد كلباً في انتظارك !" وعلقت عليه:"بس الحمد لله إنهم بيعوّو مابيعضّوا"
ودخلت الإعلامية الكويتية مي العيدان في السجال الكلامي حيث شاركت منشور أصالة الذي يتعلق بالكلاب وكتبت:"انتي هيييييه … من تقصدين لايكون آنا عشان اذا تقصديني عندي رد واذا ما تقصديني ممكن اطوفها لج".
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