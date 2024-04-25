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اشترا المقابر سوياً.. من هو الفنان الذي دفن صلاح السعدني بجواره؟

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اشترا المقابر سوياً.. من هو الفنان الذي دفن صلاح السعدني بجواره؟

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صلاح السعدني
الخميس، 25-04-2024 12:09 م

 

 

كشفت وسائل إعلام عن دفن الفنان الكبير صلاح السعدني بجانب الفنان الراحل أبو بكر عزت بعدما عاهدا بعضهما على ذلك.

 

وأظهرت صور، مدافن الراحل صلاح السعدني، إلى جوار صديقه الفنان الراحل أبو بكر عزت، حيث اشتركا في الكثير من الأعمال المتنوعة في السينما والمسرح والتليفزيون.

وقال المفكر والطبيب خالد منتصر أن صلاح السعدني وأبوبكر عزت، قاما بشراء المقابر مع بعضهما من شده تعلقهما ببعض.

وغيب الموت الفنان الراحل صلاح السعدني، قبل أيام عن عمر ناهز 81 عاما.

الجدير بالذكر، توفي الفنان أبو بكر عزت، في يوم 27 فبراير 2006، إثر أزمة قلبية مفاجئة، أودت بحياته، عن عمر ناهز 72.

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