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اشتباك لفظي بين والدة شيماء جمال وزوجها القاتل داخل المحكمة يكشف مفاجآت صادمة

زوج-المذيعة-شيماء-جمال-360x180
قاتل شيماء جمال
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Teads
الخميس، 21-07-2022 11:05 ص


دخل القاضي بمجلس الدولة أيمن حجاج، في اشتباك لفظي مع والدة زوجته الضحية شيماء جمال، داخل قاعة المحكمة، أثناء نظر أولى جلسات محاكمته أمس الأربعاء.
وكشفت المشاداة الكلامية عن مفاجآت فجرها القاضي، حيث واجه والدتها بأنها لم تراها منذ 7 سنوات ولم تزورها في بيتها، كما أن شقيقها الذي يقف ويرفع صورتها متهم بالشروع في قتل شقيقته شيماء جمال من قبل، وقامت بعمل محضر شروع في القتل له بقسم إمبابة.
وفي بداية الجلسة تلت النيابة العامة، أمر إحالة القاضي أيمن حجاج، والمقاول حسين الغرابلي، في أولى جلسات محاكمتهما بقضية اتهامهما بقتل زوجة الأول الإعلامية شيماء جمال، عمدًا مع سبق الإصرار، أمام محكمة جنايات الجيزة.
واعترف المتهم الأول أيمن عبد التواب حجاج بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، ولكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى المتهم الثاني الاشتراك في القتل.

وقال شقيق المجني عليها في الجلسة: "منك لله يا أيمن.. حسب الله ونعم الوكيل فيك"؛ ليعنفه القاضي للتحدث بدون إذن.

وأودع المتهمين قفص الاتهام، بحضور أفراد أسرة المجني عليها، الذين رفعوا صورة المجني عليها، وطالبوا بالقصاص من قتلتها.

وقالت والدة الإعلامية شيماء جمال من داخل محكمة جنوب الجيزة بعدما حضرت صباح اليوم لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ابنتها أنها تتمنى إحالة قاتلا ابنتها إلى فضيلة المفتي خلال جلسة اليوم كي يهدأ قلبها وتشعر بأن حق ابنتها قد عاد إليها.

وأضافت أنها منذ الواقعة تعيش في حالة نفسية سيئة ولا تجد متعة في ملذات الحياة "كل حاجة ملهاش طعم .. ومش عارفة أكل ولا أشرب".
 

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