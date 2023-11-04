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اسعار النفط عالميا.. خام برنت يسجل 86.85 دولار للبرميل

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السبت، 04-11-2023 02:15 ص نسمه عبد الوهاب
شهدت ارتفاع أسعار النفط

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت، ارتفاعا بنحو 2.22 دولار، ما يعادل نسبة 2.6 %، ليقفز سعر البرميل إلى مستوى متقارب من 86.85 دولار للبرميل عند التسوية كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 دولار، أي 2.8 بالمئة، لتبلغ 82.67 دولار للبرميل عند التسوية.

أسعار النفط اليوم
بينما ارتفعت أسعار النفط العالمي، من بنزين نايمكس، خلال تعاملات الأسبوع ارتفاعا، بنسبة 2.50%، الذي يعادل 5.64 دولارا، ليسجل البرميل مستوى 231.25 دولارا.

أسعار النفط العالمي

بينما تراجعت أسعار النفط العالمي، من الغاز الطبيعي خلال تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.56%، الذي يعادل 0.05 دولار، ليرتفع البرميل إلى 3.16 دولارا.
أسعار زيت التدفئة
بينما سجل مستوى زيت التدفئة خلال ختام تعاملات السبوع ارتفاعا في البورصة العالمية بنسبة 0.26 % أى ما يعادل 0.80 دولار ليسجل مستوى 305.19 دولارا للبرميل.


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