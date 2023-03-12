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"استهانة واستسهال".. نبيل الحلفاوي يعلق على إصابة شيكابالا بمرض في الدم

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نبيل الحلفاوي
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الأحد، 12-03-2023 12:42 م

 

 

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على قصة مرض شيكابالا نجم نادي الزمالك، والذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

 

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مش قادر أصدق والله الوصول لهذه الدرجة من الاستهانة والاستسهال.. يعني قناة النادي اللي شيكابالا كابتن فريقه مش قادرة تسأل الكابتن أو طبيب الفريق قبل ما تذيع خبر زي ده؟.. ألف سلامة يا رب لشيكا وربنا يطمنا عليه.. ويشفي ويلطف بكل مريض".

 

جاء ذلك تعليقا منه على أخبارا متداولة تحمل عنوان "تكذيب طبيب الزمالك لقناة النادي ويكشف طبيعة إصابة شيكابالا".

 

محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، كشف أن قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" لا يعاني من أي إصابة في الدم مثلما تردد في الساعات الماضية، مشددًا أن اللاعب يشعر بإجهاد عضلي بعد آخر مباراة شارك فيها.

 

طبيب فريق نادي الزمالك عبر شاشة ناديه، أوضح أن "شيكابالا" شعر بإجهاد عضلي بعد آخر مباراة شارك فيها، ليحصل بعدها على راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل أن يشعر اللاعب بإجهاد عام في جسده.

 

وتابع طبيب نادي الزمالك، أن "شيكابالا" خضع لتحليل فيروس كورونا (كوفيد 19)، لتأتي نتيجة التحليل سلبية، ليخضع اللاعب لتحاليل أخرى وتثبت معاناته من بعض الالتهابات.

وأشار محمد أسامة إلى أن الشائعات التي تردد في الساعات الأخيرة حول إصابة "شيكابالا" بمرض خطير جعلته يشعر بالاستياء، موضحًا أنه لا يعلن عن التفاصيل المرضية الخاصة بأي لاعب.

 

وفي نهاية تصريحاته حرص طبيب نادي الزمالك على اطمئنان جماهير النادي بحالة "شيكابالا" دون الدخول في تفاصيل أخرى.

 

 

 

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