السبت 05 سبتمبر 2020
توقيت مصر 22:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول متحول جنسيًا خارج الصين يلد طبيعيًا

سيول تضرب هذه المناطق في مصر.. وفزع بين السكان

مستشار الموارد المائية يكشف أسباب فيضانات السودان

قرار سعودي مفاجئ تكشف عنه "رويترز"

استمع للمواطنين.. "موسى يكشف تفاصيل جولة السيسي في مصر الجديدة

بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة بالشيوخ

مبارك طلب مني تفويت مباراة مصر أمام فرنسا

تأجيل لقاء الأهلي والزمالك بدوري الأبطال.. الـ"كاف" يتدخل

"تركي آل الشيخ" يعلن عن صفقته غير المسبوقة

الدولار يواصل مفاجآته أمام الجنيه في أسعار اليوم

استمع للمواطنين.. "موسى يكشف تفاصيل جولة السيسي في مصر الجديدة

أحمد موسى
أحمد موسى
 
السبت، 05-09-2020 09:17 م أحمد سالم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الرئيس السيسي اجرى جولة تفقدية في منطقة مصر الجديدة لمتابعة سير العملية الإنشائية للمحاور والكباري .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"    الرئيس السيسي يستمع إلى طلبات المواطنين أثناء جولته التفقدية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي استمع إلى طلبات  سيدة مسنة أثناء جولته التفقدية، وأمر توفير العلاج لها على الفور ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  الاجهزة المعنية توجهت إلى منزل السيدة بخيتة وقامت  بنقلها للمستشفى لتوفير العلاج لها"، مضيفا:"  ربنا يديكي الصحة".

إقرأ ايضا

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الإسكان توجه رسالة للمواطنين بشأن التصالح

سيول-2

سيول تضرب هذه المناطق في مصر.. وفزع بين السكان

فيضانات السودان

مستشار الموارد المائية يكشف أسباب فيضانات السودان

 

أخبار متعلقة

السيسي

مسئول: قرارات السيسي أغلقت المنافذ أمام الفاسدين

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نقيب الزراعيين: السيسي أنقذنا من أزمة طاحنة

الرئيس السيسي

صورة أغضبت الرئيس ..تعرف عليها

j

"أنا تعبت.. نعمل استفتاء وامشي" ما الذي استفز الرئيس؟

images

الرئيس غاضبًا :"استغفر الله العظيم"

201912240420372037

"السيسي" يفتتح عددًا من المشروعات القومية بالإسكندرية