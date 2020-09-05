السبت، 05-09-2020
09:17 م
أحمد سالم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي
اجرى جولة تفقدية في منطقة مصر الجديدة
لمتابعة سير العملية الإنشائية للمحاور والكباري .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي
يستمع إلى طلبات المواطنين أثناء جولته التفقدية".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي
استمع إلى طلبات سيدة مسنة أثناء جولته التفقدية، وأمر توفير العلاج لها على الفور ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الاجهزة المعنية توجهت إلى منزل السيدة بخيتة وقامت بنقلها للمستشفى لتوفير العلاج لها"، مضيفا:" ربنا يديكي الصحة".