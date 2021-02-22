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استمرار حجزه بالمستشفى.. كورونا يلتهم جزء كبير من رئة وائل الإبراشي

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وائل الإبراشي
 
الإثنين، 22-02-2021 03:06 م المصريون

على الرغم من إعلان شفائه من فيروس كورونا بعد 3 شهور من العزل والعلاج، اضطر مستشفى زايد التخصصي ، تأجيل خروج الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على شاشة التلفزيون المصري، للمرة الرابعة.
وكان وائل الإبراشي أعلن تعافيه منذ شهر حيث كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله لقد مّن الله عليّ بالشفاء من فيروس كورونا المستجد"، غير انه بعد ذلك لم يظهر في البرنامج وكشف مقربون عودته إلى بروتوكول العلاج.
ويخضع وائل الإبراشي، الآن لفترة نقاهة واستشفاء عقب تعافيه من الفيروس بينما رأى الأطباء استمرار عزله حتى يوم الأحد القادم.
وكان الاعلامي عمرو أديب قرأ في وقت سابق رسالة من وائل الإبراشي لمتابعيه كتب فيها "نُقلت في سيارة إسعاف وأنا في حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتيّ، والآن حالتي بدأت في التحسن بالرغم من صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث".
 

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