استمرار الشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السبت، 09-01-2021
09:34 م
محمود ابو سعد
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الشبورة
المائية يوم غد الأحد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.
وذكرت في بيان وجود شبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة، و طقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كذلك يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
وتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتتوقع الأرصاد
، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا فجاءت كما يلي:
القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.