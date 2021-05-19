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استقبلهم في خيمة.. شاهد ما فعله سفير السعودية بلبنان لرد الكرامة

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الأربعاء، 19-05-2021 01:05 م المصريون

حرص سفير المملكة العربية السعودية في بيروت، وليد بخاري، على رد الكرامة بعد تصريحات وزير الخارجية اللبناني التي أثارت الغضب بعد وصفه السعودية بأهل البدو، وذلك على طريقته الخاصة.
حيث استقبل السفير السعودي، مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، صباح اليوم الأربعاء وبرفقته وفد من دار الفتوى.
كما استقبل بخاري وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ نعيم حسن، وكذلك بعض الفنانين والشخصيات الأخرى، وذلك في خيمة السفارة.
ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، فإن الزيارة تأتي للتضامن مع المملكة، بعد التصريحات المسيئة للسعودية ودول الخليج، التي أطلقها وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني على قناة “الحرة”.
وأكد المفتي، في تصريحات له بعد لقاء السفير بخاري، أن أي إساءة للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، تشكل إساءة لهم كلبنانيين، منوها بالعلاقات المتينة مع المملكة.






 

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