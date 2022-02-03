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استقالة رئيس شبكة «cnn» من منصبه بسبب علاقة جنسية مع زميلته (صور)

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استقالة رئيس شبكة «cnn» من منصبه بسبب علاقة جنسية مع زميلته (صور)

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الخميس، 03-02-2022 01:21 م

أعلن جيف زوكر رئيس شبكة "CNN" عن استقالةه من منصبه بسبب علاقة غرامية مع زميلته مسؤولة التسويق في الشبكة، معترفا أنه أخطأ لعدم الكشف عن هذه العلاقة في حينها.
وقال زوكر في رسالة للموظفين: "كجزء من التحقيق في فترة كريس كومو، سئلت عن علاقة بالتراضي مع أقرب زميلاتي، إنسانة عملت معها لأكثر من 20 عاما. أقر بأن العلاقة معها تطورت في السنوات الأخيرة، لقد طلب مني الإفصاح عنها عندما بدأت ولم أفعل. كنت مخطئا ونتيجة لذلك أنا أستقيل اليوم".
ولم يذكر زوكر اسم الزميلة في رسالته للموظفين، لكن العلاقة كانت مع أليسون غولوست، كبيرة مسؤولي التسويق في "CNN"، وستبقى غولوست في عملها.
وقالت غولست في رسالة للموظفين: "جيف وأنا صديقان مقربان وشريكان محترفان منذ أكثر من 20 عاما. مؤخرا، تغيرت علاقتنا أثناء جائحة كورونا. يؤسفني أننا لم نكشف عنها في الوقت المناسب". وأضافت: "أنا فخورة للغاية بوقتي في CNN، وأتطلع إلى مواصلة العمل الرائع الذي نقوم به كل يوم".



 

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