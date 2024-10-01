استشهاد الإعلامية صفاء أحمد بغارة إسرائيلية على دمشق

أعلن التلفزيون السوري الرسمي -في بيان له- استشهاد المذيعة صفاء أحمد، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق فجر اليوم الثلاثاء، ومحيطها.

وانهالت عبارات التعازي، على حساب المذيعة السورية صفاء أحمد، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد انتشار خبر استشهادها، وتحولت صفحتها لدفتر عزاء في الساعة الماضية.

وكانت تفاعلت صفاء أحمد مع الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق، قبل ساعات من استشهادها، وذلك بعدة منشورات عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت صفاء أحمد، 3 منشورات، عبر فيسبوك، قبل ساعات قليلة من مقتلها، وكتبت في الأول منه : «نترقب الساعات القادمة و نحن نرفع أيدينا إلى رب السموات متضرّعين له أن يجمّلها بالسّتر .. حماك الله يا لبنان .. حماك الله يا سورية».

وفي المنشور الثاني، شاركت صفاء أحمد، مقطع فيديو عبر فيسبوك، من الغارات الجوية الإسرائيلية على دمشق، وعلقت: «لحظة شن طيران الاحتلال غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت».

وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، كتبت، صفاء أحمد، عبر فيسبوك: «اصوات قوية تسمع في سماء دمشق».