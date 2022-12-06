استشاري يكشف سبب كثرة وفاة الشباب في عمر الثلاثين بالجلطة القلبية

جلطة قلبية

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زادت في الآونة الأخيرة حالات وفاة الشباب بالجلطة القلبية، وخاصة من هم في عمر الثلاثين، وهو ما كشف أسبابه استشاري طب الأسرة الدكتور السعودي عواد الذايدي.



وقال "الذايدي" خلال "نشرة النهار"، على قناة "الإخبارية" السعودية، كثير من الشباب تصاب بالجلطة في أعمار صغيرة، أصبحنا نرى شباب في الثلاثينات من عمرها تتوفى بجلطات القلب.



وأما عن السبب، أشار "الذايدي"، إلى عدة عوامل ساهمت في انتشار جلطات القلب بين الشباب، منها تغير نمط الحياة، وقلة الرياضة والحركة.



وعزا انتشار جلطات القلب أيضا، إلى انتشار الطعام الغير صحي والوجبات السريعة، والتدخين، والسمنة.



واختتم طبيب الأسرة قائلا، الضغط والسكر، كان يصاب بها من هم في أعمار الستين والسبعين إلا أننا أصبحنا نراها بعمر الثلاثين والأربعين.

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