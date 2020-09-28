الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
توقيت مصر 00:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من انتشار كورونا

وزارة الصحة تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

شاهد: أغرب ما قاله محمد رمضان عن الدراما في مصر

استشاري أوعية دموية يكشف معلومة مثيرة عن صحة القلب

أستاذ صحة عامة يحذر: وضع " كورونا " في مصر مطمئن.. ولكن

ليفربول يُعاقب أرسنال بثلاثية ويواصل الدفاع عن لقب "البريميرليج"

عاجل.. السعودية تعلن القبض على خلية إرهابية خطيرة(صور)

بث مباشر .. مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

الكشف عن هوية الفتاة التي يحتضنها مؤسس السعودية (صورة)

استشاري أوعية دموية يكشف معلومة مثيرة عن صحة القلب

أمراض القلب (أرشيفية)
أمراض القلب
 
الإثنين، 28-09-2020 11:50 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور محمد الشريف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة العلاجية بمعهد ناصر، إن هناك عادات كثيرة نمارسها بصورة خاطئة تُمثل خطرًا كبيرًا على صحة القلب، أهمها التدخين وعدم الاهتمام بصحة اللثة والفم بشكل عام، وعدم انتظام ضغط الدم والسكر بالإضافة إلى التوتر الشديد.
وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، مساء اليوم الاثنين، أن أهم العناصر التي تحافظ على صحة القلب الاهتمام بصحة اللثة والأسنان، مشيرًا إلى أن هناك دراسات علمية أثبتت أن عدم الاهتمام بصحة الفم بشكل عام، والإصابة بنوعية معينة من البكتيريا يؤدي إلى التهابات في صمامات القلب، مما يؤثر على إجراء عمليات قلب مفتوح.
وتابع: "من قام بإجراء عمليات لتغيير صمامات القلب في ظل حالة عدم الاهتمام بالفم والأسنان بشكل عام يعرضهم لتغيير هذه الصمامات مرة أخرى"، مشددًا على ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل يومي حيث أن الرياضة تُقلل من التوتر، بالإضافة إلى أن المواصلات والضوضاء يؤديان إلى فرز الجسم لمادة الأدرينالين؛ مما يحدث ارتفاعًا لضغط الدم؛ الأمر الذي يؤدي إلى سكتة دماغية مفاجأة.

 

إقرأ ايضا

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

كورونا في مصر

وزارة الصحة تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

محمد رمضان

شاهد: أغرب ما قاله محمد رمضان عن الدراما في مصر