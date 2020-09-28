استشاري أوعية دموية يكشف معلومة مثيرة عن صحة القلب
أمراض القلب
الإثنين، 28-09-202011:50 مالمصريون ـ متابعات
قال الدكتور محمد الشريف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة العلاجية بمعهد ناصر، إن هناك عادات كثيرة نمارسها بصورة خاطئة تُمثل خطرًا كبيرًا على صحة القلب، أهمها التدخين وعدم الاهتمام بصحة اللثة والفم بشكل عام، وعدم انتظام ضغط الدم والسكر بالإضافة إلى التوتر الشديد.
وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، مساء اليوم الاثنين، أن أهم العناصر التي تحافظ على صحة القلب الاهتمام بصحة اللثة والأسنان، مشيرًا إلى أن هناك دراسات علمية أثبتت أن عدم الاهتمام بصحة الفم بشكل عام، والإصابة بنوعية معينة من البكتيريا يؤدي إلى التهابات في صمامات القلب، مما يؤثر على إجراء عمليات قلب مفتوح.
وتابع: "من قام بإجراء عمليات لتغيير صمامات القلب في ظل حالة عدم الاهتمام بالفم والأسنان بشكل عام يعرضهم لتغيير هذه الصمامات مرة أخرى"، مشددًا على ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل يومي حيث أن الرياضة تُقلل من التوتر، بالإضافة إلى أن المواصلات والضوضاء يؤديان إلى فرز الجسم لمادة الأدرينالين؛ مما يحدث ارتفاعًا لضغط الدم؛ الأمر الذي يؤدي إلى سكتة دماغية مفاجأة.