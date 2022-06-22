استخراج جثمان سيدة العياط بعد شهر من دفنها بعد اكتشاف أمر خطير

الأربعاء، 22-06-2022
11:11 ص
حصلت
لجنة من الطب الشرعي على عينة من جثة
سيدة بعد دفنها بشهر بسبب اتهام شقيقتها
لزوجها وأخته بالتورط في قتلها بالسُم بدافع السرقة.
تلقى
العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب بلاغا من مأمور مركز العياط
بحضور سيدة
تشتبه في وفاتها أختها جنائيا -بعد دفنها بشهر- موجهة اتهامها للزوج وأخته.
وقالت
مقدمة البلاغ أمام العقيد هشام بهجت مفتش مباحث فرقة العياط
والبدرشين، إنها تقيم
رفقة زوجها بدولة الكويت، واعتادت إرسال حوالات نقدية إلى أختها وتركها مشغولات
ذهبية طرفها أيضًا بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه إلا أنها بعد عودتها سألت زوج أختها
المتوفاة عن المبلغ فجاء رده "ماعرفش عنها حاجة ومافيش أي فلوس هنا".
النيابة
العامة استدعت المشكو في حقهما واستمعت إلى أقوالهما التي لم تتبدل لتأمر بحبسهما
على ذمة التحقيقات وأخذ عينة من الجثمان لتحليلها وتحديد وجود شبهة جنائية في
الوفاة من عدمه.
تحرر
المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة.