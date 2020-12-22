استخدمت صديقتها للإيقاع بزوجها الدجال ثم اكتشفت الصدمة

الثلاثاء، 22-12-2020
12:04 م
المصريون
شكت زوجة
في تصرفات زوجها الغريبة، فقررت
أن تلقي له طعمًا بواسطة صديقتها
، حتى اكتشفت تفاصيل صادمة.
وفي التفاصيل، فقد لجأت الزوجة
إلى
المحكمة لتطليقها، بعد أن كشفت تفاصيل وأسرار زوجها الدجال
والذي يمارس الرذيلة مع
النساء
بزعم علاقته بالأسياد.
وقالت الزوجة
إنها سمعت زوجها الذي اعتاد أن
يجلس داخل غرفته لساعات طويلة، وهو يتحدث مع إحدى النساء
من خلال هاتفه المحمول قائلا:
“الحجاب هيكون جاهز في ميعاده”.
وأوضحت أنه قال لها: “أنا بشتغل في الدجل،
والأحجاب السفلية، وبعمل خير، أرجع المطلقة، وأجيب الحبيب لحبيبته"، حيث ازدادت
دقات قلبها تعاظما وارتفاعا حتى كاد أن يخرج من بين ضلعيها، ورأسها مثقلة بالتساؤلات
بعدما أخفى عنها حقيقة عمله.
وأشارت الزوجة
إلى أنها قامت بالاتصال بإحدى
صديقاتها تطلب منها مساعدتها، لكشف زوجها الدجال
، والتي أخبرته بأنها مطلقة، وتريد
حجابا لعودة زوجها إليها، واتفقت معه على الحضور بمنزلها، بينما اختبأت الزوجة
بإحدى
الغرف، حيث فوجئت به يطلب من صديقتها
ممارسة الرذيلة بناء على تعليمات الأسياد.
وأضافت أنها اكتشفت بأنه تزوج عرفيا من ٦ نساء
مطلقات، وما إن واجهته بمعرفتها بحقيقة أمره، وعلاقاته المشبوهة، وزواجه العرفي منهن،
أخبرها بأن يتزوج منهن بأمر الأسياد.