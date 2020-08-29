استخدام الهواتف في المساء يهدد خصوبة الرجال

السبت، 29-08-2020
10:03 م
فتحي مجدي
حذرت دراسة من تأثير استخدام الهواتف
والأجهزة اللوحية في الليل على الحيوانات المنوية، مشيرة إلى وجود علاقة لذلك بنوعية الحيوانات المنوية الرديئة.
وبينت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة (Sleep) وأجريت على عينات من الحيوانات المنوية من 116 رجلاً خضعوا لتقييم الخصوبة، أن قدرة الحيوانات المنوية على "السباحة" أقل أيضًا لدى الرجال الذين يستخدمون أجهزة الهواتف
في الليل.
وحصل الباحثون على عينات السائل المنوي من 116 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 21 و 59 عاما كانوا يخضعون لتقييم الخصوبة. وأكمل المشاركون استبيانات حول عادات نومهم واستخدامهم للأجهزة الإلكترونية.
ووجدت الدراسة أيضًا صلة بين مدة النوم الطويلة وارتفاع إجمالي الحيوانات المنوية والحركة التقدمية الأكبر، وفي المقابل، ارتبط النعاس لفترة أكبر بضعف جودة الحيوانات المنوية.
قال قائد الدراسة الدكتور أميت جرين، من معهد النوم والتعب في مركز أسوتا الطبي في تل أبيب: "استخدام الهواتف
الذكية والأجهزة اللوحية في المساء
وبعد النوم مرتبط بانخفاض جودة الحيوانات المنوية".
علاوة على ذلك، أشار إلى أن "استخدام الهواتف
الذكية في المساء
، واستخدام الأجهزة اللوحية بعد النوم، واستخدام التلفزيون في المساء
، كلها مرتبطة بانخفاض تركيز الحيوانات المنوية".
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هذه هي الدراسة الأولى التي تبلغ عن ارتباطات بين جودة الحيوانات المنوية ووقت التعرض للضوء قصير الموجة المنبعث من الوسائط الرقمية، وخاصة الهواتف
الذكية والأجهزة اللوحية في المساء
وبعد النوم.