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«استئصال طحال وكلية» مفاجأة.. زوجة وأولاد محمد الشمري لا يعلمون بوفاته

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الشمري
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الإثنين، 20-12-2021 10:19 ص


كشف الفنان السعودي فايز المالكي، أن زوجة اليوتيوبر الراحل محمد الشمري وأولاده لا يعلمون بعد بوفاته وقال: "انا اليوم زرت أبناء محمد الشمري اكبر مصيبة ان عياله ما يدرون ان والدهم توفي حتى الان وزوجته ما تدري وشايلين منها الطحال المسكينة".
وتابع: "وابنته ما تدري وشايلين منها الكلية كما تعرضت لكسر في الكتف والولد الثاني وجهه متكسر وحالته حاله والاطفال الاثنين المساكين بس يبغون يشوفون والدهم".
وختم المالكي حديثه طالباً من الدائنين بحق هذه العائلة أن يتنازلوا عن حقهم لوجه الله تعالى، مُشيرًا أن التبرع الذي تلقته عائلة الشمري من الأمير عبدالعزيز بن فهد ومقداره 2 مليون ريال يجب ان يذهب لصالح العائلة.
 

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