«استئصال رحم وأورام».. طبيب أنغام يكشف ما حدث لها

كشف الدكتور أكرم العدوي، الطبيب المعالج للفنانة أنغام، عن تطورات حالتها،
مؤكداً أنها فى حالة صحية جيدة حالياً، وأصبح مصرحا لها الخروج من المستشفى.
وقال العدوي، فى تصريحات تليفزيونية، إن أنغام طلبت منه بشكل شخصي الإفصاح
عن تفاصيل حالتها الصحية، بسبب الكلام المتضارب على السوشيال ميديا، ورغبة منها في
طمأنة جمهورها.
وأضاف أن أنغام كانت تعاني من بعض الاضطرابات التي أدت لآلام في البطن
ونزيف، وقامت بعمل بعض الفحوصات والموجات فوق الصوتية، وتبين وجود أورام في الجهاز
التناسلي، فتم إجراء عملية لاستئصال الأورام واستئصال الرحم، والعملية تمت بشكل
ممتاز ولم تحدث أي تعقيدات.
وتابع: “بعد 3 أو 4 أيام، حدثت بعض المضاعفات نتيجة للإجهاد والعمليات
المتكررة التي خضعت لها في البطن، وكل ما يتم تداوله عن وجود أورام سرطانية لديها
غير صحيح، خاصة أننا قمنا باجراء فحوصات وتأكدنا من ذلك”.