الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
توقيت مصر 16:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. فنانة كويتية شهيرة تحتفل بطلاقها للمرة الرابعة

الحكم على رئيس دولة عربية سابق بالسجن مدى الحياة بتهمة الخيانة العظمى

حلمي بكر يهاجم أصالة بسبب امتنانها إلى السعودية بدلًا من مصر: احنا اللي عملناكي

الفيفا يعلن عقوبات على منتخب ألمانيا ويكشف السبب

تورط موظفة ونجلها في سرقة 60 مليون جنيه شهريًا من الدعم التمويني

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

هزت السعودية.. السبب الحقيقي وراء صفع شاب لرجل مُسن في مناسبة اجتماعية

تسريب فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. وترد: أنا مطلقة وحرة ودا خطيبي

دهشة للجمهور.. طفل «ذا فويس كيدز» يفاجئ الجميع بزواجه (صور)

«استئصال رحم وأورام».. طبيب أنغام يكشف ما حدث لها

ADS
 

«استئصال رحم وأورام».. طبيب أنغام يكشف ما حدث لها

202211241111151115
أنغام
Native
Teads
الثلاثاء، 29-11-2022 10:49 ص
كشف الدكتور أكرم العدوي، الطبيب المعالج للفنانة أنغام، عن تطورات حالتها، مؤكداً أنها فى حالة صحية جيدة حالياً، وأصبح مصرحا لها الخروج من المستشفى.

وقال العدوي، فى تصريحات تليفزيونية، إن أنغام طلبت منه بشكل شخصي الإفصاح عن تفاصيل حالتها الصحية، بسبب الكلام المتضارب على السوشيال ميديا، ورغبة منها في طمأنة جمهورها.

وأضاف أن أنغام كانت تعاني من بعض الاضطرابات التي أدت لآلام في البطن ونزيف، وقامت بعمل بعض الفحوصات والموجات فوق الصوتية، وتبين وجود أورام في الجهاز التناسلي، فتم إجراء عملية لاستئصال الأورام واستئصال الرحم، والعملية تمت بشكل ممتاز ولم تحدث أي تعقيدات.
وتابع: “بعد 3 أو 4 أيام، حدثت بعض المضاعفات نتيجة للإجهاد والعمليات المتكررة التي خضعت لها في البطن، وكل ما يتم تداوله عن وجود أورام سرطانية لديها غير صحيح، خاصة أننا قمنا باجراء فحوصات وتأكدنا من ذلك”.

 

إقرأ ايضا

download

شاهد.. فنانة كويتية شهيرة تحتفل بطلاقها للمرة الرابعة

sijn

الحكم على رئيس دولة عربية سابق بالسجن مدى الحياة بتهمة الخيانة العظمى

57039_20221129111729

حلمي بكر يهاجم أصالة بسبب امتنانها إلى السعودية بدلًا من مصر: احنا اللي عملناكي

أخبار متعلقة

202205141151555155

استئصال الرحم وشلل في الأمعاء.. تفاصيل حالة أنغام الخطيرة