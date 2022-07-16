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«ارجعي لابوهشيمة».. صورة مثيرة للشفقة لـ ياسمين صبري تصدم الجمهور

cdn4.premiumread
ياسمين صبري
Native
Teads
السبت، 16-07-2022 10:47 ص

تصدرت الفنانة ياسمين صبري محركات البحث على جوجل بسبب نشرها أحدث إطلالة لها في أحد المطاعم وهي تتناول وجبة الإفطار.
وما أثار الجدل ظهور هاتف باسمين صبري على الطرابيزة أمامها، الذي ظهر في حالة يرثي لها وبه تشققات وموديله قديم، وربط الجمهور بين حالتها هذه الفترة وبين فترة زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
وتعرضت الفنانة ياسمين صبري لموقف محرج بسبب تلك الصورة التي نشرتها مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، التي عرضتها للسخرية رغم فخامة الإطلالة التي اعتمدت عليها.
ونشرت ياسمين صبري صورة لها أثناء تناول إحدى الوجبات في أحد المطاعم وظهر بجانبها على الطاولة هاتف محمول كان محط أنظار الكثير من المتابعين الذين ركزوا التعليقات عليه.
وأبدى الكثير من المتابعين تعجبهم من امتلاك ياسمين صبري لهذا الهاتف في الوقت الذي تظهر فيه بمبلابس ومجوهرات وحقائي يتخطى سعرها آلاف الجنيهات، وسخــرت بعض التعليقات من حالة الهاتف وطالبوها بإصلاحه .
وعلّق بعض المتابعين: انتي افتقرتي يا ياسمين تاخدى فلوس تصلحي التليفون، ارجعي جيم أبو هشيمة أحسنلك، مستواكي في النازل، ده تليفون السفرجي بتاعك ولا إيه؟، هنحولك فلوس على فودافون كاش عشان تشترى تليفون جديد.
وربط الجمهور بين حالة ياسمين صبري هذه الفترة وبين فترة زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.


 

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