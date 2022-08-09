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ارتكب خطأ فادحًا تسبب في مقتل أمه بيده

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الشاب وأمه
Native
Teads
الثلاثاء، 09-08-2022 09:44 ص
تسبب شاب بريطاني في قتل والدته بالخطأ أثناء قضائهما الإجازة الصيفية في جنوب إفريقيا، مما ترك الأسرة في حالة من الذعر والألم.

سقطت «فاطمة إسحاق» البالغة من العمر 47 عامًا وهي أم لـ4 أولاد، قتيلة على يد ابنها أثناء قيامه بتنظيف السلاح، حيث خرجت رصاصة فجأة وأنهت حياة الأم المسكينة.

كانت فاطمة تزور عائلتها وأصدقائها في جوهانسبرج بـ جنوب إفريقيا، عندما أصابها ابنها بطلق ناري مفاجئ عن طريق الخطأ.

أُبلغت عائلتها في البداية أن الرصاصة القاتلة أطلقها شخص يلعب بمسدس محشو في المنزل، حسبما ورد.


لكن المدعي العام عن مكافحة الجريمة «يوسف أبرامجي» ادعى في البداية أن ابنها أطلق عليها رصاصة من سلاح ناري كان يقوم بتنظيفه في ذلك الوقت ونسي أنه محشو بالرصاص.

وفي وقت لاحق، قال أبرامجي على تويتر، إن المسدس "انطلق منه طلق ناري عن طريق الخطأ عندما كان أحد أفراد الأسرة يناوله لشخص ثالث في الغرفة".

 

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