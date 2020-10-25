ارتفاع وفيات كورونا لـ5 آلاف و300 حالة بالسعودية

الأحد، 25-10-2020
07:33 م
الطيب حسين
كشفت وزارة الصحة السعودية
، اليوم الأحد، عن حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا
المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت تسجيل 323 إصابة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالى الإصابات المؤكدة 344.875 حالة، مقابل تعافى 335 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 331.330، وتوفيت 15 حالة، ليصل إجمالى حالات الوفاة جراء الفيروس 5.296 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.
وشددت وزارة الصحة، على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.
كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.