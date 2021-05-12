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ارتفاع عدد الشهداء لـ43 ومئات المصابين في الغارات الإسرائيلية

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الأربعاء، 12-05-2021 10:53 ص

أعلنت وزارة الصحة في فلسطين عن ارتفاع عدد الشهداء والمصابين في قطاع غزة، ليصل إلى 43 شهيدًا وأكثر من 250 مصابًا.
وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها علي قطاع غزة ، وسقط عدد من الشهداء والمصابين بعد استهداف سيارة شمال بيت لاهيا ودراجة نارية شرق خان يونس.
واستشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل صباح اليوم الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية شمال قطاع غزة.
واستهدفت الطائرات الإسرائيلية سيارة تندر كانت تسير في أرض زراعية قرب دوار حمودة شرق بيت لاهيا ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.
وأكد مصدر طبي في المشفى الاندونيسي وصول جثث لثلاثة شهداء وعدد من الجرحى.
وفي وقت سابق أصيب طفل إثر استهداف دراجة نارية في منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس.
ونقل الطفل الى مشفى ناصر لتلقي العلاج.
وكان المواطن محمود كلوسة استشهد بخان يونس اثر استهداف الاحتلال لمنزلين لقادة في حماس بخان يونس.
وقبل سقوط الشهداء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ،أن عدد الشهداء وصل إلى 35 شهيدا و 205 جرحى.
 

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