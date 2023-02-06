ارتفاع ضحايا زلزال تركيا.. 284 قتيلًا و2300 مصاب وسقوط 1700 مبنى





أفاد نائب الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف، مؤكدًا سقوط 284 قتيلًا و2323 مصابًا وانهيار أكثر من 1700 مبنى.

وقد نشرت وسائل الإعلام التركية، لحظات إنقاذ مواطنة، بولاية قهرمان مرعش التركية من تحت الأنقاض خلال عمليات الإنقاذ الجارية في المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا بقوة.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع بقوة 7.4 درجة على عمق عشرة كيلومترات في قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة (تسونامي).

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن طواقم الوزارة تدير عملية الإنقاذ في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد، والتي تتعرض لهزات ارتدادية.

وأضاف الوزير أن الزلزال ضرب مدينتي هاتاي وغازي عنتاب، وأن فرق الإنقاذ من كل المحافظات تتجه للمناطق المنكوبة.