ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في المملكة اليوم

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 421 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 561 حالة تعافٍ إضافية، 25 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 338132 حالة، من بينها 9391 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 879 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 323769 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4972 حالة وفاة. ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة