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ارتفاع إصابات كورونا في الإمارات بشكل مُقلق

كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
 
الأربعاء، 17-03-2021 08:46 م محمد فضل
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد بشكل مقلق.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك بعد إجراء 236,988 فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وقالت الوزارة إنها سجلت 2,051 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد 432,364 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة 8 حالات جديدة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,414 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 2,741  حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 413,477 حالة.
 

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