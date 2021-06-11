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ارتفاع أسعار 90 سلعة هامة.. الحكومة تعلق

ارتفاع أسعار 90 سلعة هامة
ارتفاع أسعار 90 سلعة هامة
Native
الجمعة، 11-06-2021 04:35 م الطيب حسين
علقت الحكومة على الأنباء التي تحدثت عن ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية. جاء هذا بعد انتشار أنباء حول زيادة أسعار هذه السلع الاستراتيجية.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من تقرير منسوب للاتحاد العام للغرف التجارية يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، تواصل المركز الإعلامي مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الذي نفى تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة للتقرير المتداول والذي يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، وأن هذا التقرير مزيف، وغير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، مُشدداً على استقرار أسعار معظم السلع، خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق المصرية عند معدلاتها الطبيعية، حيث تراجعت أسعار السلع الغذائية من دواجن وأسماك وألبان وخضر طازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 إلى 15%، مقارنة بالشهر السابق له، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 

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