ارتفاع أسعار النفط العالمي..تفاصيل

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سجلت أسعار النفط العالمي مستويات مرتفعة خلال منتصف تعاملات الأسبوع في البورصة العالمية حيث سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.10%، أي ما يعادل 0.07 دولار ليسجل البرميل مستوى 72 دولارا، بينما ارتفعت أسعار خام برنت الأمريكي بنسبة 0.35%، أي ما يعادل 0.27 دولار، ليسجل البرميل مستوى 72 دولار.



وشهدت أسعار النفط العالمي، من بنزين نايمكس، خلال متتصف تعاملات الأسبوع ارتفاعا بنسبة 0.86%، الذي يعادل 2.16 دولار، ليرتفع البرميل إلى 252 دولار، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي عالمياً خلال منتصف تعاملات الأسبوع الماضي بنسية تصل إلى 3.82%، الذي يعادل 0.08 دولاراً، لينخفض إلى 2.26 دولارا للبرميل.





