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ارتدت الحجاب وتزوجت 4 رجال.. فنانة شهيرة: حظي وحش.. عايزة راجل

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ميار الببلاوي
Native
Teads
الثلاثاء، 26-04-2022 01:16 م


كشفت الفنانة ميار الببلاوي، سبب تعدد زيجاتها التي وصلت إلى أربع مرات، قائلة: "أنا ست ملولة ومبستحملش الراجل يقعد على قلبي كتير.. وحظي وحش في كل زيجاتي، عايزة حد يبتكر ويفاجئني بحاجة غير الطلاق".
وأضافت الببلاوي، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" على قناة "الحدث اليوم": "محدش من أزواجي يستجري يقولي بطلي تمثيل.. هما أصلا تزوجوني عشان ممثلة ومشهورة".
تابعت: "أكبر درس تعلمته في حياتي عدم التنازل عن شغلي مهما كانت الظروف وهيكلفني إيه، أي حاجة ممكن تستنى شوية إنما الشغل لأ، الحجاب علمني عدم الشكوى للناس والشكوى لله في سهام الليل".
يذكر أن ميار الببلاوي ممثلة ولدت في 24 ديسمبر 1972، تخرجت في كلية الآداب، وبدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتليفزيون، قبل أن ترتدي الحجاب.
 

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