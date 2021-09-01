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ارتجاج في المخ.. نجاة نهال عنبر من الموت بعد سقوط الديكور على رأسها

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نهال عنبر
Native
الأربعاء، 01-09-2021 09:39 ص

نجت الفنانة نهال عنبر، من الموت بعد سقوط قطع الديكور على رأسها أثناء عرض مسرحية "زقاق المدق" في مدينة الإسكندرية، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات، حيث تبين إصابتها بارتجاج في المخ.
وفي أول تعليق لها على ما حدث، قالت نهال عنبر :" الحمدلله أنا كويسة بطمنكوا وبطمن جمهوري ادعولي أخرج من المستشفى، وإن شاء الله أبقى زي الفل".
وتابعت قائلة: ” تعرضت للإصابة في رأسي، سبب لي إغماء، و إصابتي بارتجاج في المخ نتيجة الخبطة،ولكن الحمد لله أصبحت بحالة أفضل من ذي قبل.
وأكدت الفنانة نهال عنبر، أن المستشفى قامت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيالها، ومن المفترض أن تخرج صباح غدا.
وتابعت الفنانة نهال عنبر: “إن شاء الله أول مكون كويسة هرجع لعرض مسرحية زقاق المدق مرة تانية”.
 

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