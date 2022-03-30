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ارتبطت بآخر.. طليقة أحمد الفيشاوي ترد على انتشار صور خاصة: دي منطقة أعراض

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الأربعاء، 30-03-2022 12:40 م
ردت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ، على انتشار صور خاصة بهما مجددا بين الجمهور، وهي صور كانت قد التقطت خلال فترة زواجهما، معبرة عن غضبها، ومؤكدة أن حياتها أصبح فيها شخص آخر.
وكتبت على صفحتها الخاصة: "دلوقت منطقه اعراض .. والحياه دي خلصت وراحت..وأنا ست مشيت ب أدبي واحترامي..ملوش لزوم اخبار زي دي بعد شهور من الانفصال..مش كل شويه حد هيضايقني ب حاجه زي دي".
وتابعت :" أنا بتضايق وبحس اني كأني مخدتش قرار ان الناس تنساني.. وكأني معملتش حاجه ولا حاولت جاهده اني امشي واختار الراحه...ولو مش هاممكوا انا..الرجاء المحافظه على اللي حواليا وان فيه شخص او ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لانه فات وانا قفلت عليه وبدأت حياه وصفحه جديده وحب وراحه كنت بتمناها".
وأضافت:"الرجاء الحفاظ على اختياري وتبعاته ..ومره تانيه حياتي فيها انسان ميحبش كده ابدا وانا ممنونه ليه انه تخطي الحاجز ده...بلاش خوض في اللي عدي وكان ب ارادتي اني اعديه..ودي مش اول مره اشوف حاجه زي دي...بعدي كتير بس كان لازم وقفه شويه ..انا مبقتش ماده اعلاميه ولا بحاول".
 

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