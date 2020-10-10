"ارامكو السعودية" تكشف عن اسعار البنزين الجديدة

أرامكو السعودية

يعيش الشعب السعودي حالة من الترقب حيال إعلان شركة أرامكو السعودية طرح أسعار البنزين الجديدة لشهر أكتوبر .

وقد كانت أعلنت شركة أرامكو خلال الشهر الماضي بشأن أسعار البنزين لشهر سبتمبر التي جاءت بنزين 91 مبلغ 1.47 ريال وبنزين 95 مبلغ 1.63 ريال وسعر الديزل مبلغ 0.52 ريال بينما تم تحديد سعر الكيروسين مبلغ 0.70 ريال وجاء سعر غاز البترول المسال مبلغ 0.75 ريال.

بينما جاء تعديل أسعار البنزين حسب تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه مع العلم بأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة التي تكون قابلة للتغيير من ناحية الارتفاع أو الانخفاض ويكون ذلك حسب التغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

يشار إلي إن أسعار البنزين في السعودية منذ بدء العام الحالي 2020 التي تكون على النحو التالي:



شهر يناير بنزين 91 مبلغ 1.50 ريال وبنزين 95 مبلغ 2.05 ريال.

شهر فبراير بنزين 91 مبلغ 1.55 ريال وبنزين 95 مبلغ 2.11 ريال.

شهر مارس بنزين 91 مبلغ 1.55 ريال وبنزين 95 مبلغ 2.05 ريال.

شهر أبريل بنزين 91 مبلغ 1.31 ريال وبنزين 95 مبلغ 1,47 ريال.

شهر مايو بنزين 91 مبلغ 0.67 ريال وبنزين 95 مبلغ 0.82 ريال.

شهر يونيو بنزين 91 مبلغ 0.90 ريال وبنزين 95 مبلغ 1.08 ريال.

شهر يوليو 91 مبلغ 1.29 ريال وبنزين 95 مبلغ 1.44 ريال.

شهر أغسطس بنزين 91 مبلغ 1.43 ريال وبنزين 95 مبلغ 1.60 ريال.

شهر سبتمبر بنزين 91 مبلغ 1.47 ريال وبنزين 95 مبلغ 1.63 ريال.