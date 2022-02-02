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ادعى النبوة وأساء لمصر.. لبنان يلقي القبض على نشأت منذر

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مدعي النبوة
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الأربعاء، 02-02-2022 10:28 ص

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، مساء أمس الثلاثاء، نشأت منذر، الذي ادعى "النبوة"، واتهامه بعدة جرائم، أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين، والإساءة إلى "دولة صديقة"، جمهورية مصر.
وتم إيقاف نشأت منذر في العاصمة بيروت، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، ويخضع حاليا للتحقيق.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن مصادر قضائية، قولها إن "مدعي النبوة أوقف في نظارة أمن الدولة في بيروت، بناء على الإخبار المقدم من القاضي الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي، والذي تأيد لاحقا بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وطلب من النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركا معه، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".

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