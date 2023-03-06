ادعت مرضها لتستدرجها بشقتها..خطف ممرضة وهتك عرضها على يد زميلتها وزوجها





أحال المحامي العام الأول جنوب الجيزة الكلية، عامل مسجد وممرضة الى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف زميلتها الممرضة تبلغ من العمر 24 عاما وهتك عرضها بالقوة واستمعت النيابة الى أقوال المجني عليها.

س: وما التصرف الذي قام به المتهمين ؟

ج : زوج الممرضة زميلتي جه من ورايا وكان ماسك حبل وحط الحبل حولين رقبتي وكان بيحاول يخنق فيه ولما صوت راحت زوجته جابت بلاستر حطيته على بوقى وربطوا رجلي وایدی وبعد كده طلعوني الدور تاني في اوضة النوم بتاعتهم.

وبعد كده جوزها قالي انتي شفتي مراتي وهي بتسرق فين وقالي افتحي التليفون بتاعك وانا مرضتش افتح التليفون ونزل تحت قالي هيجيب شكاره علشان اموتك وهحطك فيها وبعدين هو نزل تحت فعلا وانا قولت لمراته انا عاوزه اشرب وهي راحت تجبلي مياه عشان اشرب.

وانا روحت مسكت التليفون بتاعي واتصلت على الدكتور اللي انا شغالة معاه في العيادة ومردش وبعدين اتصلت على رقم العياده وردت عليه واحده شغاله معانا وهي الزوجة الثانية للمتهم وصرخت وقلت ليها جوزك وضرتك خطفوني وعاوزين يموتوني وانا بكلمها وقولتها الحقيني انا عند زوجك .

ولقيت الدكتور رن عليا وانا رديت عليه وقولتله على اللي حصل وبعدين لقيت المتهم وزوجته دخلو عليا الأوضه تاني وانا بتكلم في التليفون وخدوه منى التليفون وبعد كدا المتهم كان ماسك في يده سلك متوصل بالكهرباء وكان بيخوفني بيه وكان ماسك في ايده سلاح ابيض وكان بيضربني بالخشبة بتاعته على دماغى وبعدين مراته نزلت تحت وسابتني معاه وهو فضل يحسس على جسمى وبعدين راح مقلعني البلوزة وصورني وكنت لابسه حلق وخاتم راح مقلعنى الاتنين وخدهم وبعد كده زمايلي في الشغل حضروا تحت البيت بتاع المتهم وزوجته.

نزلت ليهم تحت وسالوا عليه وهي قالتلهم انى مش موجودة فوق وبعدين خدوا بعضهم ومشيوا وبعدين الدكتور رن على تليفون المتهم ورد عليه قاله انه مشفنيش وبعدين انا شلت البلاستر اللي كان محطوط على بوقي وصوت والدكتور سمع الصوت بتاعى وبعدين المتهم ركب البلاستر تاني على بوقى وبعدين ضربني وقالي انا مش هقدر اعمل معاكى حاجة عشان الدكتور سمع الصوت.

وبعدين مراته جت وقالت ليه ان اولاد عمه تحت البيت وقالها قولي ليهم انى مش موجود وبعدين فكني من الحبل اللي كان رابطنی بيه وبعدين طلع ابن عمه ولقاني مفكوكة من الاحبال اللي كنت مربوطة بيها وقالي انا هجبلك حقك وبعدين قولتله ابن عمك خد منى التليفون والحلق والخاتم والمتهم قاله مش هديها حاجة وبعدين لقيت الشباك بتاع الاوضة اللي كنت فيها مفتوح وقولت للناس الحقوني وابن عمه قالي انزلی متصوتيش وبعدين نزلت معاه تحت وبعدين الناس اتلمت وقولت ليهم انا مخطوفة فانقذوني ورحت بلغت.

جاء بأمر الإحالة ، أن المتهمين خطفا بالتحايل المجني عليها بأن استدرجاها لمكان قاص (مسكنهما ) بزعم مرض المتهمة، الأولي، قاصدين من ذلك إبعادها عن أعين ذويها وقد إقترنت تلك الجناية بجناية أخري هي هتكا عرض المجني عليها بالقوة بأن كبلاها، وحسر عنها المتهم الأول ملابسها عنوة واستطالت يده لمواطن عفتها.