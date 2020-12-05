السبت 05 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«قريبًا جدًا».. ماذا قال الملك سلمان عن المصالحة مع قطر؟

فضيحة جنسية في منزل «هيا الشعيبي» بطلها سائقها الخاص (فيديو)

شاهد.. كيف تم استقبال الفنان المتهم بالتطبيع في المطار

فنانة مسيحية شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

رسالة مؤثرة من والدة حلا الترك لابنتها بعد رفعها الدعوي القضائية

إجلاء الجزائريين من مصر والسعودية

أخيرا.. أمريكا تمنح مئات الآلاف من الهاجرين تصاريح عمل

اختفاء مرتضى منصور في ظروف غامضة

انطلاق الانتخابات البرلمانية الأولي في عهد الأمير نواف

تدهور الحالة الصحية لـ " البشير" ونقله إلي المستشفي العسكري

ADS
 

اختفاء مرتضى منصور في ظروف غامضة

image
مرتضى منصور
 
السبت، 05-12-2020 09:39 ص المصريون


اختفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، من الظهور على صفحته على السوشيال ميديا، في ظروف غامضة بعد 10 ساعات من تهديده بنشر فيديو أعلن فيه الكشف عن مؤامرة كبيرة بالأسماء والمستندات وفضح الكثيرين.
وبعد مرور 10 ساعات – حتى كتابة الخبر- لم يظهر مرتضى منصور على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أعلن أنه تم الانتهاء من تصوير الفيديو وجار نشره فور تحميله على الصفحة، لكنه على الرغم من مرور ساعات لم يظهر شيء.
وقال "منصور" عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" 0 مساء أمس الجمعة-: انتهي الأن المستشار مرتضي منصور من تسجيل اللقاء المرتقب الذي يكشف أبعاد المؤامرة وسيتم عرضه فور الانتهاء من تحميله على صفحته الرسمية.
وكان مرتضى وعد أول أمس الخميس بظهور فيديو يتضمن كل شيء بعد صلاة الجمعة بالأمس لكن الفيديو لم يظهر مما طرح العديد من التساؤلات.
وتساءل الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر اختفاء مرتضى منصور وعدم نشر الفيديو، وأرجع البعض ذلك إلى نصائح قدمها مقربين منه بعدم الخوض في هذا الأمر وأن يقدم ما لديه للقضاء وهو الذي يفصل فيما يزعم من مؤامرة، فيما قال البعض أنه تراجع خوفًا من توريط نفسه في مسائل قانونية تدينه.
وكان مرتضى منصور، كتب قبلها بساعات عبر حسابه:" إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم".
وأضاف :" لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا... وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر".
واختتم :" وغدًا الجمعه رسالتى بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلي رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق".

 

إقرأ ايضا

73029Image1-1180x677_d

فضيحة جنسية في منزل «هيا الشعيبي» بطلها سائقها الخاص (فيديو)

Capture

شاهد.. كيف تم استقبال الفنان المتهم بالتطبيع في المطار

73577Image1

فنانة مسيحية شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

أخبار متعلقة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يهدد بعد عزله من رئاسة الزمالك: سوف أكشف مفاجآت قاسية

مرتضى منصور

"أسد و أستاذين و انهيار" .. تصريحات نارية من مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك

باسم مرسي

باسم مرسي يستفز لاعبي الأهلي قبل مباراة النهائي

كاف

"كاف" يحدد موعد المسحة الطبية للاعبي الزمالك

175728

قبل النهائي.. تركي آل الشيخ يغازل «الخطيب» ويوجه رسالة مفاجئة

الزمالك

نجم الزمالك: ابنتي و زوجتي تشجعان الأهلي