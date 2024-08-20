احسب استهلاكك.. زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 40%





قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 14% إلى 40%، بالإضافة إلى زيادة الأسعار للقطاع التجاري بنسب تتراوح بين 23.5% إلى 46%، حسب قناة CNBC عربية.

وصرحت مصادر أن التعرفة الجديدة للاستهلاك المنزلي للكهرباء بعد زيادة الأسعار، جاءت على النحو التالي:

- الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا.

- الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، مع العلم أنه في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة.

- الشريحة الثالثة وهى من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا.

- الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من ١٢٥ قرشا.

- الشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا.

- الشريحة السادسة من لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.1 جنيه بدلا من 140 قرشا.

- الشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.3 جنيه بدلا من 165 قرشا.